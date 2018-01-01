Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бланко Лещук: Полтора года я пребываю в процессе получения паспорта гражданина Украины

Комментариев: 0
Игрок готов выступать за сборную Украины.
Густаво Бланко Лещук
Густаво Бланко Лещук
malagacf.com

Нападающий испанской Малаги Густаво Бланко Лещук прокомментировал решение получить украинское гражданство и выступать за национальную сборную Украины.

“Журналисты из Украины уже приезжали к Евгению Селезневу и заодно пообщались со мной, спросив, хочу ли я выступать за сборную Украины. Я не решаю эти вопросы, это будет решать наш главный тренер Андрей Шевченко.

Уже полтора года я пребываю в процессе получения паспорта гражданина Украины. Не знаю, когда этот вопрос будет решен. Этим занимаются компетентные люди. Знаю, что играть в Украине мне было бы куда проще, если бы я был гражданином этой страны“, - сказал Бланко Лещук.

В текущем сезоне Сегунды Бланко Лещук провел за Малагу 27 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

Источник: Eldesmarque.com

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь