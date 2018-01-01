Бланко Лещук: Полтора года я пребываю в процессе получения паспорта гражданина Украины

Игрок готов выступать за сборную Украины.

Нападающий испанской Малаги Густаво Бланко Лещук прокомментировал решение получить украинское гражданство и выступать за национальную сборную Украины.

“Журналисты из Украины уже приезжали к Евгению Селезневу и заодно пообщались со мной, спросив, хочу ли я выступать за сборную Украины. Я не решаю эти вопросы, это будет решать наш главный тренер Андрей Шевченко.

Уже полтора года я пребываю в процессе получения паспорта гражданина Украины. Не знаю, когда этот вопрос будет решен. Этим занимаются компетентные люди. Знаю, что играть в Украине мне было бы куда проще, если бы я был гражданином этой страны“, - сказал Бланко Лещук.

В текущем сезоне Сегунды Бланко Лещук провел за Малагу 27 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

Источник: Eldesmarque.com