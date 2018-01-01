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Бакалов: Были хорошие шансы отличиться, результат нас расстроил

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Наставник рассказал об игре с Зарей.
Юрий Бакалов
Юрий Бакалов
ФК Заря

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов прокомментировал игру с луганской Зарей (0:0).

"Считаю, что в таких играх нужно забивать. Сложно выиграть, если ты не забиваешь. Тем более, что и у нас и у наших противников были хорошие шансы отличиться. К сожалению, результат нас расстроил.

Что касается качества игры, то я поблагодарил ребят. Она была несколько изменена, в отличие от предыдущих встреч. Возможно, в какой-то степени мы рисковали. Мне не в чем упрекнуть свою команду сегодня", - сказал Бакалов.

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Теги: ФК Львов, Заря Луганск, УПЛ, Юрий Бакалов
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Источник: zarya-lugansk.com

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