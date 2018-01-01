Бакалов: Были хорошие шансы отличиться, результат нас расстроил

Наставник рассказал об игре с Зарей.

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов прокомментировал игру с луганской Зарей (0:0).

"Считаю, что в таких играх нужно забивать. Сложно выиграть, если ты не забиваешь. Тем более, что и у нас и у наших противников были хорошие шансы отличиться. К сожалению, результат нас расстроил.



Что касается качества игры, то я поблагодарил ребят. Она была несколько изменена, в отличие от предыдущих встреч. Возможно, в какой-то степени мы рисковали. Мне не в чем упрекнуть свою команду сегодня", - сказал Бакалов.