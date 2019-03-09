Вернидуб: Не хватило забитых голов, но игра была интересная

Тренер луганчан пообщался с журналистами.

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб прокомментировал поединок против ФК Львов(0:0).

"Игра была очень интересная. Да, без голов, но то, что моменты были как у одних, так и у других ворот это факт. Заслуженная ничья. Нам, конечно, хотелось большего, но первый шаг мы сделали. Мы в первой шестерке. Теперь нужно цепляться за каждую игру и за каждый пункт, двигаясь вперед.



Осталась игра с Шахтером. Потом предстоит десять матчей в первой шестерке. В Кубке мы еще сыграем с ФК Львов, но хотелось бы, чтоб были еще полуфинал и финал. Тогда, думаю, задачу выполним.

Кто знает, как было бы, если бы Артем Громов забил в самом начале поединка. Во втором тайме у Львова было несколько моментов. Не хватило забитых голов, но игра была интересная. Не хватило точности, при завершении атак. Впереди еще тур. Хочу пожелать Львову удачно сыграть в гостях с Десной и попасть в шестерку" - сказал Вернидуб.