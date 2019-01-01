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Львов и Заря сыграли в нулевую ничью

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Этот матч стал третьим завершившимся 0:0.
ФК Львов - Заря
ФК Львов - Заря
ФК Львов

В матче 21-го тура УПЛ ФК Львов играл с Зарей. При большом количестве голевых моментов команды не смоли ни разу отличиться забитым голом.

ФК Львов — Заря 0:0

ФК Львов: Бандура — Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов — Сабино, Мартан — Липе (Джонатан, 81), Пернамбуко (Висенте, 68), Педро — Бруно (Кауе, 85).

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Литвин, Михайличенко — Силас, Арвеладзе (Чайковский, 82) — Караваев, Громов (Леонардо, 84), Хомченовский (Кабаев, 63) — Будковский.

Предупреждения: Педро, Парамонов — Тымчик, Михайличенко, Громов, Вернидуб, Арвеладзе.

На 80-й минуте был удален Вадим Парамонов (ФК Львов) (второе предупреждение).

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Теги: Заря (Луганск), ФК Львов, УПЛ
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Источник: isport.ua

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