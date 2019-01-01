Львов и Заря сыграли в нулевую ничью

Этот матч стал третьим завершившимся 0:0.

В матче 21-го тура УПЛ ФК Львов играл с Зарей. При большом количестве голевых моментов команды не смоли ни разу отличиться забитым голом.

ФК Львов — Заря 0:0



ФК Львов: Бандура — Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов — Сабино, Мартан — Липе (Джонатан, 81), Пернамбуко (Висенте, 68), Педро — Бруно (Кауе, 85).



Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Литвин, Михайличенко — Силас, Арвеладзе (Чайковский, 82) — Караваев, Громов (Леонардо, 84), Хомченовский (Кабаев, 63) — Будковский.



Предупреждения: Педро, Парамонов — Тымчик, Михайличенко, Громов, Вернидуб, Арвеладзе.

На 80-й минуте был удален Вадим Парамонов (ФК Львов) (второе предупреждение).