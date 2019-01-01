"Я думала, что умираю": Ирина Морозюк рассказала подробности аварии

Жена футболиста Динамо была в такси.

Супруга полузащитника Динамо Николая Морозюка, выступающего в составе Ризеспора, Ирина поделилась деталями жуткого ДТП, в котором она пострадала.

“Всем привет, друзья, спасибо всем, кто меня поддерживает! Я получила сотни сообщений. Всем ответить тяжело, поэтому напишу тут.

Сегодня я попала в аварию! Ехала в такси, одна. Таксист мой “завтыкал“ и выехал на встречную! Я сидела сзади, не пристегнутая, смотрела в телефон и не видела происходящего, поэтому не успела никак среагировать. Удар был мощный, и я лицом ударилась в сидение! Разбила нос, губы, зубов не чувствую!

Потом уже помню, как лежу на земле вся в крови! Была в панике, боялась умереть, поэтому вставала и падала снова! Честно, я еще никогда не была так близка к смерти! Я реально думала что умираю... Мне казалось: если я лягу, то отключусь, поэтому из всех сил пыталась встать. С трудом нашла телефон и позвонила мужу. Доктора сказали, что все хорошо, покой и восстановление.

Всем спасибо, кто был со мной! Всему руководству Ризеспора! Все переживали! Даже с места аварии очевидцы приезжали ко мне в больницу! Я жива! И это самое главное“, - написала Ирина на своей странице в Instagram.