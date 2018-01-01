"Сегодня мой второй день рождения": жена Морозюка попала в жуткое ДТП
Ирина Морозюк пострадала в результате аварии в Турции.
Супруга полузащитника киевского Динамо, который на правах аренды играет за турецкий Ризеспор, Николая Морозюка Ирина попала в ДТП в Турции, сообщает haberturk.com.
Источник информирует, что жена футболиста ехала на такси, которое столкнулось с другим автомобилем.
Отмечается, что жена украинского футболиста была доставлена в больницу.
“Я жива! Благодарю Бога за это. Спасибо всем, кто переживал за меня. Сегодня мой второй день рождения“, - написала Морозюк на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк обвинила фанатов Динамо в том, что они не хотят отпускать ее к мужу в Турцию.
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