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"Сегодня мой второй день рождения": жена Морозюка попала в жуткое ДТП

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Ирина Морозюк пострадала в результате аварии в Турции.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
www.instagram.com/irina_moroziuk

Супруга полузащитника киевского Динамо, который на правах аренды играет за турецкий Ризеспор, Николая Морозюка Ирина попала в ДТП в Турции, сообщает haberturk.com.

Источник информирует, что жена футболиста ехала на такси, которое столкнулось с другим автомобилем.

 

www.aksam.com.tr

 

 

www.aksam.com.tr

 

Отмечается, что жена украинского футболиста была доставлена в больницу.

“Я жива! Благодарю Бога за это. Спасибо всем, кто переживал за меня. Сегодня мой второй день рождения“, - написала Морозюк на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк обвинила фанатов Динамо в том, что они не хотят отпускать ее к мужу в Турцию.

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Теги: футбол, вне игры, Ирина Морозюк, Николай Морозюк
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Источник: haberturk.com

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