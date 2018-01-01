Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ингулец креативным видео поздравил президента клуба с днем рождения

Комментариев: 0
Александру Поворознюку исполнилось 48 лет.
ФК Ингулец поздравляет президента с днем рождения
ФК Ингулец поздравляет президента с днем рождения
ingulec.com

Сегодня, 6-го марта, празднует свой день рождения Александр Поворознюк - президент футбольного клуба Ингулец из пгт Петрово Кировоградской области, который выступает в Первой лиге Украины.

Читай также: Красный костюм, костыли и слезы: Неймар отметил свой день рождения в огромной компании

Поворозняку исполнилось 48 лет, с чем его искренне поздравил футбольный клуб. А оформил Ингулец свое поздравление очень оригинально - пресс-служба клуба опубликовала специальное видео, в котором игроки “поют“ под наложенную песню, и желают обыграть Реал со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина нажарила блинов и поздравила фанатов с Масленицей

Поделись:
Теги: Ингулец, Первая лига, Украина, футбол, вне игры, видео, День рождения, поздравление
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь