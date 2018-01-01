Ингулец креативным видео поздравил президента клуба с днем рождения

Александру Поворознюку исполнилось 48 лет.

Сегодня, 6-го марта, празднует свой день рождения Александр Поворознюк - президент футбольного клуба Ингулец из пгт Петрово Кировоградской области, который выступает в Первой лиге Украины.

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Поворозняку исполнилось 48 лет, с чем его искренне поздравил футбольный клуб. А оформил Ингулец свое поздравление очень оригинально - пресс-служба клуба опубликовала специальное видео, в котором игроки “поют“ под наложенную песню, и желают обыграть Реал со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина нажарила блинов и поздравила фанатов с Масленицей.