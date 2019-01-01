Ротань огласил состав молодежной сборной Украины U-21 на сборы

25 молодых украинцев попали в состав команды на предстоящий сбор.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил состав команды (U-21) на сборы, которые начнутся 18-го марта.

Вратари: Евгений Кучеренко (Шахтер Донецк), Андрей Кожухар (Черноморец Одесса), Олег Билык (Александрия).

Защитники: Александр Романчук (Динамо Киев), Иван Семенихин, Владимир Якимец (оба - Шахтер Донецк), Евгений Чеберко (Заря Луганск), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба - Александрия), Алексей Быков (Мариуполь), Владислав Дубинчак (Арсенал-Киев), Орест Лебеденко (Луго, Испания), Богдан Милованов (Спортинг, Испания).

Полузащитники: Ахмед Алибеков, Евген Смирный (оба - Динамо Киев), Дмитрий Топалов, Максим Чех (оба - Шахтер Донецк), Богдан Леднев, Максим Луньов (оба - Заря Луганск), Илья Путря (Мариуполь), Артем Козак (Арсенал-Киев), Роман Вантух (Олимпик Донецк), Максим Ризье (Кошице, Словакия).

Нападающие: Назарий Русин (Динамо Киев), Евгений Сердюк (Боавишта, Португалия).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав национальной команды на отбор Евро-2020, не включив в заявку Ярослава Ракицкого, который зимой перешел из донецкого Шахтера в питерский Зенит.