Беседин вернется в строй через полтора месяца

В ближайшее время украинец не сможет помочь Динамо в важных матчах.

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин проведет в лазарете еще около полутора месяцев. Об этом сообщил врач “бело-синих“ Леонид Миронов.

Читай также: Суркис назвал символическую сборную Динамо за все время своего руководства клубом

“Артем Беседин сейчас уже проходит физическую реабилитацию, а также медицинскую. С утра до вечера он проходит очень много процедур – работает в тренажерном зале под руководством реабилитологов, затем – в бассейне, далее проходит физиотерапевтические процедуры, после чего идет к массажистам на охлаждение, также проходит лимфодренаж, к тому же ему накладывают специальные мази, способствующие скорейшему заживлению рубцов.

По нашим прогнозам, восстановление Артема будет длиться еще полтора месяца“, - приводит слова врача официальный сайт Динамо.

Таким образом, форвард не сможет помочь киевскому клубу в предстоящих матчах 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

Напомним, поединки Лиги Европы также пропустит форвард Динамо Фран Соль, который получил серьезную травму плеча. На данный момент футболист находится в Барселоне (Испания), где ему сделают операцию.

Отметим, что для проведения операции был приглашен профессор из США.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо проведет в Лондоне в четверг, 7-го марта. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Челси - Динамо.