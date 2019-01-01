Соля будет оперировать приглашенный врач из США

Сама операция состоится в Барселоне.

Главный врач Динамо Леонид Миронов рассказал о предстоящей операции форварда команды Франа Соля и сроках его восстановления.

По словам Миронова, операция состоится в среду, 6-го марта, в Барселоны. Для ее проведения был вызван специалист из США, однако пока неизвестно, как долго Соль будет восстанавливаться.

“Вчера в Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат. Он пришел к выводу, что Солю все-таки понадобится операция. Повреждение оказалось серьезным. Однако операция состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава.

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Он будет ассистировать профессору Рамону, так как операция предстоит достаточно сложная. Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию отложили на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации.

Подобные травмы являются крайне редкими для футболистов. В том эпизоде соперник, по всей видимости, зацепил Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к еще более серьезному повреждению“, - приводит слова врача пресс-служба Динамо.

Напомним, Фран Соль получил серьезную травму во время матча против Десны в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Игрока отправили в Барселону на обследование, по итогам которого было решено делать операцию.

Таким образом, Соль пропустит оба матча против Челси в 1/8 финала Лиги Европы, первый из которых состоится в четверг, 7-го марта, в Лондоне. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этой встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.