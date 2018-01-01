Стал известен состав сборной Украины на отбор Евро-2020: Ракицкий вне заявки

В команду впервые с 2016 года попали Роман Зозуля и Роман Безус.

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на чемпионат Европы-2020 против Португалии и Люксембурга.

Отметим, что в заявку не вошел защитник Зенита Ярослав Ракицкий.

Всего Шевченко вызвал 26 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — Динамо), Александр Караваев (Заря), Эдуард Соболь (Яблонец).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаранко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Генк), Роман Безус (Гент).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Кравец (Кайсериспор).

Резерв: Игорь Пластун (Гент), Иван Петряк (Ференцварош), Роман Зозуля (Альбасете).

Впервые с 2016 года в национальную команду вызвали Романа Зозулю и Романа Безуса.

Сбор начнется 16 марта в Киеве.

Напомним, 22 марта Украина сыграет выездной матч с Португалией, а поединок против Люксембурга состоится 25 марта.