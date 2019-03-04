Официально: Заря усилилась бразильским полузащитником
Луганский клуб объявил о подписании Нортона Матеуса.
Луганская Заря объявила о подписании нового игрока.
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Как сообщает пресс-служба клуба, состав команды пополнил бразильский полузащитник Нортон Матеус. 22-летний футболист подписал соглашение на 2,5 года. Отмечается, что хавбек присоединился к украинской команде на правах свободного агента.
Welcome! pic.twitter.com/mjQmB4Hvhh— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 4 March 2019
Нортон Матеус в прошлом сезоне был игроком Флуминенсе, проведя за команду из Рио-де-Жанейро 25 поединков.
Ранее сообщалось, что защитник Зари Александр Сваток стал игроком хорватского Хайдука.
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