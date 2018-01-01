Соль отправится в Испанию на медобследование

Форвард получил серьезную травму в матче против черниговской Десны.

Форвард киевского Динамо Фран Соль получил серьезную травму во время матча 20-го тура чемпионата Украины против черниговской Десны.

Стало известно, что игрок отправится в Барселону для прохождения медицинского обследования.

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“В понедельник 26-летний испанец вылетит в Барселону, где пройдет полное медоследование. По его итогам станет известно о точном диагнозе форварда, а также сроках его возвращения на поле“, - сообщает ПРОфутбол.

Испанец провел 2 матча в УПЛ за киевский клуб, а в дебютной встрече отличился забитым голом.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо Фран Соль выбыл из игры на два месяца.

Напомним, несмотря на травму Соля, Динамо обыграло Десну со счетом 2:1. Смотрите также видео голов и обзор этого матча.