УПЛ: Львов выиграл в дерби, Александия и Мариуполь сыграли вничью

Александрия ушла от поражения в матче с Мариуполем.

Карпаты — ФК Львов 0:1

Гол: Мехремич, 35 (в свои ворота) Карпаты: Кучинский — Сандохадзе, Гуйе, Мехремич — Мякушко, Толочко, Онгла, Слива — Швед, Дебелко (Понде, 53), Ди Франко (Йода, 69) ФК Львов: Бандура — Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов — Приймак, Мартан (Жонатан, 77) — Липе (Кадина, 83), Пернамбуко, Педро — Бруно (Алваро, 90+10) Предупреждения: Слива, Гуйе, Ди Франко, Мякушко — Мартан, Приймак, Бруно, Бандура Александрия — Мариуполь 1:1 Голы: Банада, 90 — Зубков, 15. Александрия: Панькив — Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Ситало, 46), Цуриков (Полярус, 42) — Запорожан, Дедечко, Банада — Лучкевич, Пономарь (Задерака, 67), Ковалец. Мариуполь: Худжамов — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири — Федорчук, Игнатенко — Зубков (Тищенко, 75), Мишнев (Пихаленок, 81), Чурко (Вакула, 65) — Борячук. Предупреждения: Запорожан — Зубков, Яворский, Демири.

Водолаз