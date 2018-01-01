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УПЛ: Львов выиграл в дерби, Александия и Мариуполь сыграли вничью

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Александрия ушла от поражения в матче с Мариуполем.
УПЛ: Львов выиграл в дерби, Александия и Мариуполь сыграли вничью

Карпаты — ФК Львов 0:1
Гол: Мехремич, 35 (в свои ворота)

Карпаты: Кучинский — Сандохадзе, Гуйе, Мехремич — Мякушко, Толочко, Онгла, Слива — Швед, Дебелко (Понде, 53), Ди Франко (Йода, 69)

ФК Львов: Бандура — Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов — Приймак, Мартан (Жонатан, 77) — Липе (Кадина, 83), Пернамбуко, Педро — Бруно (Алваро, 90+10)

Предупреждения: Слива, Гуйе, Ди Франко, Мякушко — Мартан, Приймак, Бруно, Бандура

Александрия — Мариуполь 1:1

Голы: Банада, 90 — Зубков, 15.

Александрия: Панькив — Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Ситало, 46), Цуриков (Полярус, 42) — Запорожан, Дедечко, Банада — Лучкевич, Пономарь (Задерака, 67), Ковалец.

Мариуполь: Худжамов — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири — Федорчук, Игнатенко — Зубков (Тищенко, 75), Мишнев (Пихаленок, 81), Чурко (Вакула, 65) — Борячук.

Предупреждения: Запорожан — Зубков, Яворский, Демири.

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