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Сачко: Качество игры оставляет желать лучшего, но сегодня были светлые моменты

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Специалист расстроен игрой своей команды.
Василий Сачко
Василий Сачко
ФК Заря

Главный тренер полтавской Ворсклы Василий Сачко прокомментировал разгромное поражение от луганской Зари в матче 20-го тура УПЛ.

“В раздевалке я сегодня видел настрой, и команду, которая приехала сюда за очками. В первом тайме темп был абсолютно равным. Было много борьбы, никто не хотел уступать. Но в раздевалку, к сожалению, мои подопечные пропустили гол. Мы играли до забитого мяча и могли забить. Но чаша весов склонилась не в нашу пользу.

Во втором тайме в каждом из пропущенных мячей кто-то не добежал или не доработал. Это очень печально. Другой момент: не можем забить. В игре с Карпатами у нас было достаточно моментов. У нас немало моментов было и сегодня. Забивать мы просто обязаны. К сожалению, ворота соперника как заколдованные. Значит, мы где-то не дорабатываем. Я очень расстроен сегодняшним поражением. Естественно, сюда мы ехали за очками, настраивались на победу.

По зарплате я не хочу сейчас говорить. Задавайте эти вопросы руководителям клуба. Мы, как работали, так и будем работать, сколько хватит сил. Качество игры оставляет желать лучшего, но, повторюсь, сегодня были светлые моменты“, - сказал Сачко.

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Теги: Василий Сачко, Ворскла, УПЛ
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Источник: zarya-lugansk.com

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