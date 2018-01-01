УПЛ оконфузилась, внеся в состав Олимпика только 10 игроков и ограничившись одним Пасичем

На сайте УПЛ в стартовом составе Олимпика указали только 10 игроков.

На официальном сайте УПЛ в стартовый состав Олимпика на матч 20-го тура чемпионата Украины против киевского Арсенала внесли на одного игрока меньше.

В состав Олимпика внесли Геннадия Пасича, но забыли также указать его брата Евгения Пасича, который также начнет матч в старте.

Состав Олимпика на матч с Арсеналом: Бетим — Ксенз, Вантух, Гришко, Е. Пасич — Г. Пасич, Цымбалюк — Политыло, Гай, Тейшейра — Матар.



Запасные: Махновский, Снурницын, Кольцов, Балашов, Кравчук, Шиндер, Дегтярев.

Матч Олимпик – Арсенал-Киев начнется в 14:00 по киевскому времени.