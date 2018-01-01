Динамо может избавиться от Че Че

Бразильский хавбек рассматривает вариант с возвращением на родину.

Полузащитник киевского Динамо Че Че может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает FOX Sports Rádio BR.

Источник информирует, что бразилец близок к переходу в Сан-Паулу.

Подробности потенциальной сделки не сообщаются. Известно лишь то, что ранее Сан-Паулу хотел взять в аренду Че Че. В всвою очередь Динамо настаивает на полноценном трансфере.

Сейчас 26-летний полузащитник выступает за Динамо U-21. Прошлым летом он был приобретен у Палмейраса. В текущем сезоне Че Че провел девять матчей за Динамо, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что новичок клуба Фран Соль выбыл из игры на два месяца.