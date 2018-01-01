Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Черноморец - Шахтер 0:1 видео обзор матча

Комментариев: 0
Гола Марлоса с пенальти оказалось достаточно для очередной победы "горняков".
Черноморец - Шахтер 0:1
Черноморец - Шахтер 0:1
ФК Шахтер

Шахтер одержал минимальную победу над Черноморцем в матче 20-го тура чемпионата Украины.

Смотрите видеообзор этого поединка.

Черноморец — Шахтер 0:1
Гол: Марлос, 76 (с пенальти)

Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков (Павлов, 90+2) — Мусолитин (Хамелюк, 49), Гошкодеря, Морозенко — Танчик, Чорний (Вильхамссон, 70) — Аржанов

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Алан Патрик (Соломон, 60), Степаненко — Марлос (Фернандо, 90+3), Коваленко (Малышев, 85), Тайсон — Мораес

Предупреждения: Рыжук, Литовченко, Аржанов — Кривцов, Марлос

В 21-м туре Черноморец отправится в гости к Мариуполю, а Шахтер примет львовские Карпаты.

Поделись:
Теги: Шахтер ( Донецк), Черноморец, Украина, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь