Черноморец - Шахтер 0:1 видео обзор матча

Гола Марлоса с пенальти оказалось достаточно для очередной победы "горняков".

Шахтер одержал минимальную победу над Черноморцем в матче 20-го тура чемпионата Украины.

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Черноморец — Шахтер 0:1

Гол: Марлос, 76 (с пенальти)

Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков (Павлов, 90+2) — Мусолитин (Хамелюк, 49), Гошкодеря, Морозенко — Танчик, Чорний (Вильхамссон, 70) — Аржанов

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Алан Патрик (Соломон, 60), Степаненко — Марлос (Фернандо, 90+3), Коваленко (Малышев, 85), Тайсон — Мораес

Предупреждения: Рыжук, Литовченко, Аржанов — Кривцов, Марлос

В 21-м туре Черноморец отправится в гости к Мариуполю, а Шахтер примет львовские Карпаты.