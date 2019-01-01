Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Черноморец - Шахтер 0:1 видео гола и обзор матча УПЛ

Комментариев: 0
Лидер чемпионата Украины с минимальным счетом одержал победу над одесским Черноморцем.

Черноморец - Шахтер: обзор матча
Черноморец - Шахтер: обзор матча
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер на выезде обыграл одесский Черноморец в матче 20-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в этом поединке был забит Марлосом в пенальти на 76-й минуте поединка.

Смотрите видео гола и обзор матча Черноморец - Шахтер:

Черноморец - Шахтер 0:1
Голы: Марлос, 76

Черноморец: Литовченко - Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков (Павлов, 90) - Мусолитин (Хамелюк, 49) , Гошкодеря, Морозенко - Танчик, Чорний (Вильхьяльмссон, 70), - Аржанов

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Алан Патрик (Соломон, 60) , Степаненко - Марлос (Фернандо Педро, 90) , Коваленко (Малышев, 85), Тайсон - Мораес

ПредупрежденияРыжук, Литовченко, Аржанов - Кривцов, Марлос.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Черноморец, видео гола, обзор матча, чемпионат Украины по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь