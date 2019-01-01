Черноморец - Шахтер 0:1 видео гола и обзор матча УПЛ

Лидер чемпионата Украины с минимальным счетом одержал победу над одесским Черноморцем.

Черноморец - Шахтер: обзор матча ФК Шахтер

Донецкий Шахтер на выезде обыграл одесский Черноморец в матче 20-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в этом поединке был забит Марлосом в пенальти на 76-й минуте поединка.

Смотрите видео гола и обзор матча Черноморец - Шахтер:

Черноморец - Шахтер 0:1

Голы: Марлос, 76

Черноморец: Литовченко - Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков (Павлов, 90) - Мусолитин (Хамелюк, 49) , Гошкодеря, Морозенко - Танчик, Чорний (Вильхьяльмссон, 70), - Аржанов

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Алан Патрик (Соломон, 60) , Степаненко - Марлос (Фернандо Педро, 90) , Коваленко (Малышев, 85), Тайсон - Мораес

Предупреждения: Рыжук, Литовченко, Аржанов - Кривцов, Марлос.