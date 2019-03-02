Шахтер с минимальным счетом обыграл Черноморец

"Горняки" на выезде оказались сильнее одесского клуба.

В матче 20-го тура чемпионата Украины Шахтер на выезде оказался сильнее одесского Черноморца.

Зрители не увидели яркого матча, а единственный гол в этой встрече забил полузащитник "горняков" Марлос. На 76-й минуте встречи хавбек реализовал пенальти, который заработал Сергей Болбат.

Таким образом, "оранжево-черные" продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ, несмотря на то, что Динамо также выиграло свой выездной матч.

Черноморец - Шахтер 0:1

Голы: Марлос, 76

Черноморец: Литовченко - Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков (Павлов, 90) - Мусолитин (Хамелюк, 49) , Гошкодеря, Морозенко - Танчик, Чорний (Вильхьяльмссон, 70), - Аржанов

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Алан Патрик (Соломон, 60) , Степаненко - Марлос (Фернандо Педро, 90) , Коваленко (Малышев, 85), Тайсон - Мораес

Предупреждения: Рыжук, Литовченко, Аржанов - Кривцов, Марлос.