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Хацкевич - о травме Соля: Тяжелая ситуация, к сожалению

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Наставник киевского клуба подвел итог матча в Чернигове против Десны в рамках 20-го тура чемпионата Украины.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал выездную победу команды над Десной, а также высказался по поводу травмы Франа Соля.

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"Это была тяжелая игра. Держали игру под контролем, опасность у наших ворот была лишь после стандартов. После пропущенного гола Десна навалилась на наши ворота, но мы справились с давлением и взяли свои три очка.

Десна в этом матче решала свои задачи, клуб борется за попадание в шестерку. У нас не было много информации о том, как играет этот клуб, ведь команда готовилась на сборах, после чего провела одну игру с Арсеналом. С нами они играли совсем по-другому.

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Поле сегодня было "весеннее". Конечно, качество покрытия влияет на игру команд, и футболисты ошибались в обе стороны в простых ситуациях. Соль? Там очень тяжелая ситуация, к сожалению", - приводит слова Хацкевича пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что Фран Соль выбыл из игры на два месяца.

Смотрите также видео голов и обзор встречи Десна - Динамо Киев.

Напомним, следующую игру Динамо проведет против Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы 7 марта в Лондоне.

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Теги: Александр Хацкевич, Фран Соль, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, футбол
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