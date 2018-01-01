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Десна - Динамо 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Киевляне сумели одержать победу над черниговской Десной.

Динамо обыграло Десну в матче УПЛ
Динамо обыграло Десну в матче УПЛ
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо одолело Десну в матче 20-го тура чемпионата Украины.

"Бело-синие" первыми открыли счет в матче и даже смогли удвоить преимущество, однако под конец поединка пропустили один гол.

Победа омрачилась печальным эпизодом - в конце первого тайма серьезную травму получил Фран Соль, из-за которой он выбыл из строя на два месяца.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо:

Десна - Динамо 1:2
Голы: Картушов, 83 - Кендзера, 25, Буяльский, 69

Десна: Литовка - Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Парцвания - Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64) - Картушов, Мостовой, А. Фаворов - Безбородько (Сергийчук, 73).

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадар, 86), Шепелев - Цыганков, Буяльский (Гармаш, 90 + 2), Шапаренко - Соль (Русин, 45).

Предупреждения: А. Фаворов, Безбородько, Парцвания, Сергийчук, - Русин

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Десна, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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