Десна - Динамо 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Киевляне сумели одержать победу над черниговской Десной.

Динамо обыграло Десну в матче УПЛ ФК Динамо Киев

Киевское Динамо одолело Десну в матче 20-го тура чемпионата Украины.

"Бело-синие" первыми открыли счет в матче и даже смогли удвоить преимущество, однако под конец поединка пропустили один гол.

Победа омрачилась печальным эпизодом - в конце первого тайма серьезную травму получил Фран Соль, из-за которой он выбыл из строя на два месяца.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо:

Десна - Динамо 1:2

Голы: Картушов, 83 - Кендзера, 25, Буяльский, 69

Десна: Литовка - Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Парцвания - Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64) - Картушов, Мостовой, А. Фаворов - Безбородько (Сергийчук, 73).

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадар, 86), Шепелев - Цыганков, Буяльский (Гармаш, 90 + 2), Шапаренко - Соль (Русин, 45).

Предупреждения: А. Фаворов, Безбородько, Парцвания, Сергийчук, - Русин