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Соль выбыл из игры на два месяца

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Испанец точно не примет участия в матчах Лиги Европы против лондонского Челси.
Фран Соль в матче против Десны
Фран Соль в матче против Десны
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обыграло черниговскую Десну в матче 20-го тура чемпионата Украины, однако эта победа имела для киевлян неприятный привкус.

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Под занавес первого тайма поле был вынужден покинуть форвард “бело-синих“ Фран Соль, который получил травму левого плеча. После встречи в эфире программы Тур Online на телеканале Футбол 1 было сказано со ссылкой на тренерский штаб, что Соль проведет в лазарете около двух месяцев.

Таким образом, киевляне точно не смогут рассчитывать на талантливого форварда в матчах 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси. Напомним, первый матч киевляне проведут в Лондоне 7-го марта, а ответный - 14-го марта в Киеве.

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Теги: Фран Соль, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, травма
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