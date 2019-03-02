Динамо сумело удержать победный счет в матче против черниговской Десны

Киевляне на выезде выиграли матч чемпионата Украины.

Киевское Динамо в Чернигове сыграло матч 20-го тура чемпионата Украины против Десны. Встреча завершилась победой киевлян со счетом 2:1, однако омрачилась неприятным инцидентом с участием форварда “бело-синих“ Франа Соля.

Гости с первых минут завладели инициативой и уже на 25-й минуте встречи распечатали ворота соперника - Кендзера отправил мяч в нижний угол после розыгрыша углового. У киевлян были еще хорошие моменты, однако они не сдержали контратаку соперника и позволили Десне забить, но гол отменили - Имереков был в положении “вне игры“.

Прям перед перерывом травму получил Соль - он покинул поле с криками от боли, а на его позицию вышел Русин.

Во втором тайме киевляне удвоили свое преимущество - Виталий Буяльский точнейшим ударом завершил подачу с правого фланга в исполнении Кендзеры. Это гол стал первым для Виталия в сезоне.

Гости создавали моменты, отправляли мяч в штангу, но так больше и не сумели забить, а вот Десна на два пропущенных мяча сумела ответить лишь одним голом - Динамо провалилось в обороне и позволило Картушову расстрелять ворота Бойко с нескольких метров.

Десна - Динамо 1:2

Голы: Картушов, 83 - Кендзера, 25, Буяльский, 69

Десна: Литовка - Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Парцвания - Огиря (Козак, 89), Немчанинов (Богданов, 64) - Картушов, Мостовой, А. Фаворов - Безбородько (Сергийчук, 73).

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадар, 86), Шепелев - Цыганков, Буяльский (Гармаш, 90 + 2), Шапаренко - Соль (Русин, 45).

Предупреждения: А. Фаворов, Безбородько, Парцвания, Сергийчук, - Русин