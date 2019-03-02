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Соль покинул поле с криками от боли и рискует пропустить матчи против Челси в ЛЕ

Комментариев: 2
Новичок Динамо рискует пропустить матчи Лиги Европы против Челси из-за полученной травмы левого плеча.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо отправилось в Чернигов на матч против Десны в рамках 20-го тура чемпионата Украины.

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Под занавес первого тайма произошел неприятный инцидент с участием форварда киевлян Франа Соля. Испанец в борьбе с Максимом Имерековым упал на газон, и сразу начал звать на помощь, сигнализируя о травме.

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Врачи на месте осмотрели Соля и увели его с поля. Он держался за левое плечо и уходил, крича от боли. Форварда увели в подтрибунное помещение, откуда, судя по всему, он направился в больницу.

На данный момент о его состоянии информации нет, но, предположительно, он не сможет принять участие в матчах 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, именно гол Франа Соля в ворота Олимпиакоса вывел Динамо в 1/8 финала Лиги Европы, где соперником киевлян стал лондонский Челси. Первый матч “бело-синие“ проведут на выезде 7-го марта, а ответный - в Киеве 14-го марта.

Отметим, что Динамо одолело Десну со счетом 2:1.

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Теги: Фран Соль, Динамо, Динамо Киев, Десна, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, травма
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.03.2019, 16:11
Оценка:  0
гость
С ним или без него ДК уже дальше не пройдёт. Проиграют обе игры.
SEMPENTY    02.03.2019, 16:13
Оценка:  0
SEMPENTY
Не факт...
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