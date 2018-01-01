Десна U-21 - Динамо U-21 0:8 видео голов и обзор матча молодежного первенства Украины

Дубль киевского Динамо разгромил соперника со счетом 8:0.

Витор Буэно отметился хет-триком в матче против Десны ФК Динамо Киев

В рамках 20-го тура молодежного первенства Украины киевское Динамо U-21 разгромило черниговскую Десну.

Тремя голами в этом поединке отличился Витор Буэно, а также один гол забил юный полузащитник “бело-синих“ Георгий Цитаишвили.

Десна U-21 – Динамо U-21 0:8

Голы: Цитаишвили 10, Буэно, 45, 47, 74, (пен.), Ванат, 78, 89, Смирный, 83, 86

Десна U-21: Татаренко, Руденко, Галстян, Слотюк, Попинака, Тычинин, Сердюк, Пичугин, .Бабашев, Белич, Самойленко

Динамо U-21: Бущан, Смирный, Че Че, Цитаишвили (Завгородний, 46), Булеца (Вивчаренко, 71), Кравченко, Сирота (Романчук, 56), Надольский (Петрусенко, 75), Попов, Буэно, Шпырка (Ванат, 63)