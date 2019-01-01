Молодежная команда Динамо разгромила Десну

Хет-триком отличился Витор Буэно.

Команда киевского Динамо U-21 разгромила Десну со счетом 8:0 в рамках 20-го тура молодежного первенства Украины.

В составе “бело-синих“ весь матч отыграли бразильцы Витор Буэно, который отметился хет-триком, и Че Че. Также один гол в свой актив записал молодой вингер Георгий Цитаишвили, который недавно подписал долгосрочный контракт с киевским клубом.

Десна U-21 – Динамо U-21 0:8

Голы: Цитаишвили 10, Буэно, 45, 47, 74, (пен.), Ванат, 78, 89, Смирный, 83, 86

Десна U-21: Татаренко, Руденко, Галстян, Слотюк, Попинака, Тычинин, Сердюк, Пичугин, .Бабашев, Белич, Самойленко

Динамо U-21: Бущан, Смирный, Че Че, Цитаишвили (Завгородний, 46), Булеца (Вивчаренко, 71), Кравченко, Сирота (Романчук, 56), Надольский (Петрусенко, 75), Попов, Буэно, Шпырка (Ванат, 63)

Ранее сообщалось, что киевское Динамо разгромило Ювентус в Юношеской Лиге УЕФА. Смотрите также видео голов и обзор этого матча. Следующим соперником Динамо U-19 в турнире стал Хоффенхайм из Германии.