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Защитник киевского Динамо восстановился после травмы

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Тамаш Кадар приступил к тренировкам в общей группе Динамо.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
Getty Images

Венгерский защитник Тамаш Кадар восстановился после повреждения и приступил к тренировкам киевского Динамо. Об этом сообщает телеканал Футбол.

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Центрбек уже присоединился к занятиям в общей группе и вместе с партнерами готовится к поединку “бело-синих“ против черниговской Десны в 20-м туре УПЛ.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел за киевское Динамо 25 матчей во всех турнирах и отличился одним ассистом.

Напомним, что Кадар получил травму в начале февраля и был вынужден пропустить обе встречи с Олимпиакосом в Лиге Европы, а также игру с Зарей в украинской Премьер-лиге.

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Теги: Тамаш Кадар, Динамо, УПЛ, футбол
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