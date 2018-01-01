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Десна - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на мачт УПЛ

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Киевское Динамо в Чернигове сыграет с Десной в рамках 20-го тура чемпионата Украины.
Десна - Динамо: прогноз букмекеров
Десна - Динамо: прогноз букмекеров
ФК Динамо Киев

В 20-м туре чемпионата Украины черниговская Десна примет киевское Динамо. Матч состоится в субботу, 2-го марта, на стадионе им. Юрия Гагарина.

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По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является столичный клуб. Так, в конторе Pari-match, ставки на победу “бело-синих“ принимают с коэффициентом 1.29, в то время как на успех Десны можно поставить с коэффициентом 11.0. Ничью здесь оценили в 5.30.

Из коллеги из WilliamHill также считают, что победу одержат киевляне. Ставки на триумф Динамо принимают с коэффициентом 1.25, а на успех Десны - 10.0. Ничью здесь оценили в 5.00.

Напомним, матч Десна - Динамо состоится в субботу, 2-го марта, в Чернигове. Стартовый свисток - в 14:00 по киевскому времени.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Десна, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
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