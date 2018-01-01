Официально: Тете перешел в Шахтер

Контракт бразильца рассчитан на пять лет.

Донецкий Шахтер подписал контракт с полузащитником Гремио Тете, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Контракт с 19-летним бразильским футболистом рассчитан на пять лет.

⚒ Тете – игрок «Шахтера». Добро пожаловать!



Подробности трансфера: https://t.co/8LFZGVYITU



Приветствуем нашего новичка и желаем удачи в «Шахтере»! pic.twitter.com/9LYe24dHWy — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 февраля 2019 г.

За первую команду Гремио, воспитанником которой он и является, Матеус Кардосо Лемос Мартинс так и не сыграл ни одного поединка.

С 2018 года Тете дважды вызывался в сборную Бразилии после чемпионата мира 2018.

В 2019 году с молодежной национальной командой Бразилии (U-20) футболист выступал на молодежном Кубке Южной Америки в Чили и отыграл семь матчей.

Вашему вниманию видео подборка лучших моментов с участием новичка Шахтера:

Ранее стала известна зарплата, которую будет получать Тете в Шахтере.