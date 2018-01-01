Официально: Тете перешел в Шахтер
Донецкий Шахтер подписал контракт с полузащитником Гремио Тете, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Контракт с 19-летним бразильским футболистом рассчитан на пять лет.
⚒ Тете – игрок «Шахтера». Добро пожаловать!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 февраля 2019 г.
Подробности трансфера: https://t.co/8LFZGVYITU
Приветствуем нашего новичка и желаем удачи в «Шахтере»! pic.twitter.com/9LYe24dHWy
За первую команду Гремио, воспитанником которой он и является, Матеус Кардосо Лемос Мартинс так и не сыграл ни одного поединка.
С 2018 года Тете дважды вызывался в сборную Бразилии после чемпионата мира 2018.
В 2019 году с молодежной национальной командой Бразилии (U-20) футболист выступал на молодежном Кубке Южной Америки в Чили и отыграл семь матчей.
Вашему вниманию видео подборка лучших моментов с участием новичка Шахтера:
Ранее стала известна зарплата, которую будет получать Тете в Шахтере.
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