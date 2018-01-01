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Швед: Я хочу продолжить выступления за сборную

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Молодой полузащитник отметил, что тренерский штаб следит за играми в УПЛ.
Марьян Швед
Марьян Швед
ФК Карпаты Львов

Вингер Карпат Марьян Швед отметился хет-триком в матче против Ворсклы.

Футболист выразил надежду, что это поможет ему закрепиться в составе сборной Украины.

“Уверен, что тренерский штаб сборной Украины следит за чемпионатом и за всеми игроками. Конечно, у меня есть огромное желание продолжить выступать в главной команде страны. Это большая честь для каждого футболиста“, - цитирует Шведа сайт Федерации футбола Украины.

Напомним, Марьян Швед остаток сезоне проведет в Карпатах, а летом присоединится к своему новому клубу - шотландскому Селтику.

 

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Теги: футбол, Марьян Швед, сборная Украины по футболу
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Источник: ffu.ua

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