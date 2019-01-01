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Стала известна зарплата, которую будет получать Тете в Шахтере

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Бразильский футболист будет получать немаленькую сумму денег.
Тете
Тете
Globo Esporte

Новичок донецкого Шахтера Тете, который перешел из Гремио, уже согласовал свою заработную плату в новом клубе, сообщает Gaúcha ZH.

19-летний футболист будет получать в украинском клубе 1,4 миллиона евро в год (120 тысяч евро в месяц).

Отмечается, что “горняки“ будут оплачивать Тете жилье, покроют расходы на автомобиль и авиаперелеты в Бразилию.

Ранее сообщалось, что  донецкий клуб заплатит за Тете 10 миллионов евро.

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Теги: футбол, Тете, Шахтер
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Источник: gauchazh.clicrbs.com.br

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