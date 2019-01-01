Хацкевич стал лучшим тренером 19-го тура чемпионата Украины

Подопечные Александра Хацкевича одержали крупную победу в первом матче после зимнего перерыва.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич был признан лучшим наставником 19-го тура чемпионата Украины.

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Как сообщает пресс-служба УПЛ, Хацкевич по итогам минувшего тура получил оценку 4,6 балла из 5-ти возможных. Оценка выставлялась по пяти основным критериям: результат команды (5 баллов), трудности с составом и управление подопечными (4), тренерское мастерство (5), мастерство по работе с кадрами (4) и прогресс (5).

Эксперты отмечают, что Динамо успешно начало 2019-й год, вырвав путевку в 1/8 финала Лиги Европы после двухматчевого противостояния с Олимпиакосом, и, при этом, команда сохранила силы на старт чемпионата Украины.

Напомним, под руководством Хацкевича киевское Динамо разгромило Зарю в 19-м туре УПЛ, забив пять безответных голов в ворота соперника. Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Заря.