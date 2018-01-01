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Динамо нацелилось на полузащитника Ромы

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У киевлян есть еще немного времени до закрытия трансферного окна в Украине.
Анте Чорич
Анте Чорич
asroma.com

В сферу интересов киевского Динамо попал молодой полузащитник Ромы Анте Чорич.

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По информации Calciomercato, “бело-синие“ готовы подписать 21-летнего хорвата до конца трансферного окна, которое в Украине закроется 1-го марта. Источник отмечает, что киевляне заинтересовались Чоричем во время переговоров с “волками“ по возможному трансферу Виктора Цыганкова.

В то же время сообщается, что сам футболист не уверен, что ему стоит продолжать карьеру в чемпионате Украины. Известный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Предлагаем вам ознакомиться с игрой Анте Чорича в видео подборке:

Отметим, что Чорич присоединился к Роме в конце мая 2018-го года, перейдя из загребского Динамо за 6 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за римлян лишь 45 минут в двух матчах.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер в ближайшее время пополнит состав полузащитником Гремио Тете.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, трансфер, Рома, Италия, футбол
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