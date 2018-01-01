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Цыганков сыграл свой 100-й матч за киевское Динамо

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Встреча против Зари стала для юного вингера юбилейной.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков отыграл свой 100-й матч за столичный клуб во всех турнирах.

21-летний вингер вышел в стартовом составе “бело-синих“ в матче 19-го тура УПЛ против Зари и провел на поле 70 минут. Этот матч стал для футболиста юбилейным.

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Цыганков - воспитанник Динамо, который дебютировал в первой команде в августе 2016-го года. С тех пор Виктор отыграл за киевлян 66 матчей в чемпионате Украины, 16 поединков в Лиге Европы, 11 - в Лиге чемпионов, 5 - в Кубке Украины и еще 2 в рамках Суперкубка Украины.

Вингер забил 33 гола в 100 матчах, а также совершил 30 результативных передач.

Напомним, Динамо разгромило Зарю в первом матче УПЛ после перерыва, забив пять безответных голов в ворота соперника. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Отмечалось, что в этом матче свой дебютный гол в УПЛ забил новичок Динамо Фран Соль.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры
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Источник: sport.bigmir.net

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