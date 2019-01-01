Тете попрощался с Гремио, подтвердив свой переход в Шахтер

В ближайшее время "горняки" объявят о трансфере 19-летнего бразильца.

Юный полузащитник Гремио Тете объявил о своем уходе из бразильского клуба, а также прокомментировал свой переход в донецкий Шахтер.

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"Я чувствую одновременно грусть и радость. Скоро сбудется моя мечта - выступать в Европе, но однажды я вернусь в Бразилию и вновь надену футболку Гремио. Я буду усердно работать в Шахтере, чтобы закрепиться в Европе.

Украинский клуб просматривал меня на нескольких турнирах молодежных команд. Я приеду туда, чтобы работать с первой командой. Думаю, если все будет хорошо, то уже в этом году я смогу стать игроком основы", - приводит слова Тете издание Globo.

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Источник отмечает, что Тете согласовал с "горняками" пятилетний контракт. Шахтер заплатит Гремио 10 миллионов евро за 40% прав на футболиста, а остальные права принадлежат агенту Тете.

Вашему вниманию также видео подборка моментов игры 19-летнего Тете:

Стоит сказать, что Тете еще не сыграл ни одного матча за первую команду Гремио, а недавно продлил контракт с клубом до 2021 года.

Напомним, в зимнее трансферное окно Шахтер объявил о трансфере бразильца Маркоса Антонио, израильского футболиста Манора Соломона, украинца Валерия Бондаренко и 17-летнего украинского форварда Даниила Сикана, которого отдал в аренду в Мариуполь.