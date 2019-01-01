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Динамо - Заря 5:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Киевляне без проблем разобрались с луганской Зарей.

Динамо - Заря: видео голов
Динамо - Заря: видео голов
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на своем поле разгромило луганскую Зарю в матче 19-го тура чемпионата Украины.

“Бело-синие“ уверенно провели первый тайм, трижды поразив ворота соперника, и закрепили свой успех двумя голами во втором тайме. Один из голов забил новичок Динамо Фран Соль.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Заря:

Динамо - Заря 5:0
Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76) - Шапаренко - Цыганков (Цитаишвили, 70), Соль (Русин, 79), Вербич

Заря: Луис Фелипе - Караваев, Вернидуб, Литвин, Чеберко - Силас (Арвеладзе, 46), Чайковский - Лунев (Кабаев, 46), Кочергин (Леонардо, 73), Хомченовский - Будковский

Предупреждения: Шапаренко, Вербич, Сидорчук, Шабанов - Лунев, Кабаев, Литвин

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Заря, Заря Луганск, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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