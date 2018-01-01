Шахтер - Александрия 2:0 видео голов и обзор матча УПЛ

"Горняки" успешно стартовали после зимнего перерыва.

Шахтер - Александрия: видео голов ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер на своем поле обыграл Александрию со счетом 2:0 в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Голами в составе “горняков“ отличились Мораес и Марлос, а последний мог оформить и дубль, но не сумел реализовать пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Александрия:

Шахтер - Александрия 2:0

Голы: Марлос, 14, Мораес, 35.

Шахтер: Пятов - Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко, Патрик (Майкон, 69) - Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон - Мораес.

Александрия: Панькив - Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46) - Банада, Запорожан, Дедечко - Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.

Предупреждения: Кривцов - Стецьков, Дедечко, Ситало.