Шахтер - Александрия 2:0 видео голов и обзор матча УПЛ
"Горняки" успешно стартовали после зимнего перерыва.
Донецкий Шахтер на своем поле обыграл Александрию со счетом 2:0 в матче 19-го тура чемпионата Украины.
Голами в составе “горняков“ отличились Мораес и Марлос, а последний мог оформить и дубль, но не сумел реализовать пенальти.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Александрия:
Шахтер - Александрия 2:0
Голы: Марлос, 14, Мораес, 35.
Шахтер: Пятов - Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко, Патрик (Майкон, 69) - Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон - Мораес.
Александрия: Панькив - Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46) - Банада, Запорожан, Дедечко - Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.
Предупреждения: Кривцов - Стецьков, Дедечко, Ситало.
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