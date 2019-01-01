Хацкевич: Все уже спрашивают про Челси, но после игры с Десной решим, кто сыграет

Наставник киевского клуба подвел итоги крупной победы своих подопечных над луганской Зарей.

Киевское Динамо успешно стартовало в чемпионате Украины после зимнего перерыва, разгромив на своем поле луганскую Зарю со счетом 5:0. Главный тренер “бело-синих“ Александр Хацкевич прокомментировал игру своих подопечных.

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"Мы сегодня получили три очка за счет надежной игры в обороне и результативной игре в атаке. Че Че и Буэно? Они на сегодня проигрывают конкуренцию тем ребятам, которые выходят и попадают в заявку на игры первой команды.

Вербич пропускает игру с Десной , а в ней мы как раз посмотрим, кто может заменить его на этой позиции. Все уже спрашивают о Челси, хотя нам еще предстоит съездить в Чернигов. Такие победы только придают уверенности. Как нам, тренерам, так и самим ребятам.

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Работа нападающего - забивать. У Соля вторая игра в Киеве - и два мяча на счету. Он нацелен на ворота. Нападающий должен быть эгоистом, хотя мы просим, чтобы использовать игрока, который в лучшей позиции находится. Как форвард, он показал, что нацелен на ворота", - сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что теперь в активе Динамо 41 очко в турнирной таблице УПЛ, а отставание от лидирующего Шахтера составляет 7 баллов.

Напомним, после матча с Десной в чемпионате Украины Динамо предстоит сыграть с Челси в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч подопечные Александра Хацкевича проведут на выезде 7 марта, а ответный - через неделю 14 марта в Киеве. Ознакомиться со стоимостью билетов на этот поединок можно на нашем сайте.