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Вернидуб: Ничего не предвещало того, что сегодня будет такой результат

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Наставник Зари прокомментировал крупное поражение от киевского Динамо.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
ФК Динамо Киев

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб прокомментировал результат выездного матча против киевского Динамо (5:0) в рамках 19-го тура УПЛ. 

"Хотелось бы поздравить Динамо с победой. Вину за сегодняшнее поражение я беру на себя. В прошлом матче с киевлянами нам удалось показать хорошую игру, а сегодня не получилось. Это моя ошибка. На всех футболистов которые приняли участие в сегодняшней игре, я рассчитываю.

Ничего не предвещало того, что сегодня будет такой результат. Первый гол мы пропустили после очень хорошей контратаки. У нас был момент, Будковский не попал по мячу и Динамо развило отличную атаку.

Скажу по второму мячу: не может один футболист обыгрывать четверых и исполнять такой удар. Киевляне использовали все свои моменты. Во всех мячах, которые мы пропустили сегодня виновата вся команда, нет смысла обвинять отдельных игроков. 

В составе Зари уже достаточно квалифицированных футболистов, все позиции закрыты. У нас хорошая и укомплектованная команда. Это поражение просто нужно пережить, и все доказывать в следующих играх", - сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, киевское Динамо разгромило Зарю на НСК Олимпийском.

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Теги: Юрий Вернидуб, Заря, Заря Луганск, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Источник: sport.bigmir.net

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