Вернидуб: Ничего не предвещало того, что сегодня будет такой результат

Наставник Зари прокомментировал крупное поражение от киевского Динамо.

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб прокомментировал результат выездного матча против киевского Динамо (5:0) в рамках 19-го тура УПЛ.

"Хотелось бы поздравить Динамо с победой. Вину за сегодняшнее поражение я беру на себя. В прошлом матче с киевлянами нам удалось показать хорошую игру, а сегодня не получилось. Это моя ошибка. На всех футболистов которые приняли участие в сегодняшней игре, я рассчитываю.

Ничего не предвещало того, что сегодня будет такой результат. Первый гол мы пропустили после очень хорошей контратаки. У нас был момент, Будковский не попал по мячу и Динамо развило отличную атаку.

Скажу по второму мячу: не может один футболист обыгрывать четверых и исполнять такой удар. Киевляне использовали все свои моменты. Во всех мячах, которые мы пропустили сегодня виновата вся команда, нет смысла обвинять отдельных игроков.

В составе Зари уже достаточно квалифицированных футболистов, все позиции закрыты. У нас хорошая и укомплектованная команда. Это поражение просто нужно пережить, и все доказывать в следующих играх", - сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, киевское Динамо разгромило Зарю на НСК Олимпийском.