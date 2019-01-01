Шахтер не испытал проблем с Александрией в матче УПЛ

В Харькове завершился матч 19-го тура чемпионата Украины.

Донецкий Шахтер в Харькове на ОСК Металлист сыграл с Александрией в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

"Горняки" не испытали проблем в первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва, всухую обыграв противника.

На 14-й минуте встречи Марлос с передачи Тайсона открыл счет в матче, а уже на 35-й минуте он сделал ассист на Мораеса, который точным ударом отправил мяч в сетку. На 78-й минуте поединка Марлос мог оформить дубль, однако не сумел реализовать пенальти.

В 20-м туре Шахтер сыграет с одесским Черноморцем, а Александрии предстоит встретиться с Мариуполем.

Шахтер - Александрия 2:0

Голы: Марлос, 14, Мораес, 35.

Шахтер: Пятов - Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко, Патрик (Майкон, 69) - Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон - Мораес.

Александрия: Панькив - Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46) - Банада, Запорожан, Дедечко - Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.

Предупреждения: Кривцов - Стецьков, Дедечко, Ситало.