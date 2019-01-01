Пенальти в ворота Александрии, который Марлос не сумел реализовать
Игрок Шахтера не сумел переиграть голкипера Александрии.
В матче 19-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер обыграл Александрию со счетом 2:0.
Зрители могли увидеть и третий гол, однако Марлос не сумел реализовать пенальти на 78-й минуте поединка. Игроку "горняков" не удалось переиграть голкипера Александрии Юрия Панькива.
Смотрите видео не забитого пенальти Марлоса:
Напомним, киевское Динамо в первом матче после перерыва разгромило луганскую Зарю, забив пять безответных голов в ворота соперника.
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