Отличный дебют: Соль в первом матче УПЛ забил гол за Динамо

Фран Соль установил окончательный счет в поединке против Зари.

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на своем поле принимало луганскую Зарю.

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Встреча завершилась уверенной победой “бело-синих“, которые забили пять безответных голов в ворота соперника.

Дебютным голом в УПЛ отметился новичок Динамо Фран Соль - на 73-й минуте поединка форвард после подачи Кендзеры установил окончательный счет этой встречи.

Стоит сказать, что этот гол - первый для Соля в УПЛ, однако ранее футболист уже открыл счет своим голам за Динамо. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса Соль забил гол в ворота соперника, что позволило команде выйти в следующую стадию турнира.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы киевскому Динамо предстоит сыграть с Челси. Предлагаем вам ознакомиться с датами этих матчей, а также со стоимостью билетов на поединок в Киеве.