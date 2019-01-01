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Динамо разгромило Зарю в первом матче после перерыва

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Киевляне отправили пять безответных голов в ворота соперника.
Динамо разгромило Зарю
Динамо разгромило Зарю
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо разобралось с Зарей в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Для “бело-синих“ этот поединок не составил проблем - подопечные Александра Хацкевича сразу завладели инициативой, хотя первый момент был именно у луганской команды, однако довести дело до гола Заря не смогла.

А вот киевляне за 11 минут трижды поразили ворота соперника. На 34-й минуте Шапаренко после шикарной подачи Цыганкова отправил мяч в сетку. Через четыре минуты Вербич прорвался в штрафную и отправил мяч в сетку точным ударом в дальний угол. Под конец первого тайма Шапаренко оформил дубль, замкнув подачу Вербича.

Во втором тайме подопечные Вернидуба забрали мяч под свой контроль, но это не помогло им забить. Напротив, они пропустили еще два мяча - на 53-й минуте Кабаев подарил мяч Вербичу, который без проблем отправил мяч в сетку. Ну и финальной точкой стал гол новичка Динамо Франа Соля с передачи Кендзеры. Это первый гол Соля в УПЛ за Динамо.

Таким образом, Динамо в первом поединке в чемпионате Украины после зимней паузы одержало уверенную победу. В 20-м туре киевляне сыграют с черниговской Десной, а Заря встретится с полтавской Ворсклой.

Динамо - Заря 5:0
Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76) - Шапаренко - Цыганков (Цитаишвили, 70), Соль (Русин, 79), Вербич

Заря: Луис Фелипе - Караваев, Вернидуб, Литвин, Чеберко - Силас (Арвеладзе, 46), Чайковский - Лунев (Кабаев, 46), Кочергин (Леонардо, 73), Хомченовский - Будковский

Предупреждения: Шапаренко, Вербич, Сидорчук, Шабанов - Лунев, Кабаев, Литвин

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Заря, Заря Луганск, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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