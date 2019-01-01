Шахтер близок к завершению сделки по Тете
Бразилец в ближайшее время должен подписать контракт с "горняками".
Донецкий Шахтер подпишет контракт с 19-летним вингером бразильского Гремио Тете. Об этом информирует издание Globo.
Согласно сведениям источника, молодой бразилец уже приобрел авиабилеты в Украину и в скором времени присоединится к "оранжево-черным".
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Сообщается, что Тете подпишет с Шахтером контракт сроком на 5 лет, а Гремио выручит за переход вингера около 10 миллионов евро.
Также, в случае если Шахтер в дальнейшем продаст Тете, то бразильский клуб получит 15% от суммы трансфера.
Напомним, что ранее "горняки" объявили о подписании 18-летнего бразильца Маркоса Антонио.
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