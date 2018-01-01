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Ворскла - Карпаты 0:4 видео голов и обзор матча

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Хет-трик Марьяна Шведа позволил "львам" разгромить полтавчан.

Львовские Карпаты в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги  в выездном поединке не оставили шансов полтавской Ворскле (4:0).

Игроком матча стал нападающий Марьян Швед, в минувшее трансферное окно оформивший свой переход в шотландский Селтик. 21-летний футболист записал на свой счет хет-трик.

Ворскла — Карпаты 0:4
Голы: Ди Франко, 24, Швед, 52 (пен.), 55, 90+1.

Ворскла: Шуст — Пердута, Тарадуда, Даллку, Кане — Кобахидзе (Шехич, 54), Шарпар, Васин (Коломоец, 65), Артур (Ребенок, 78) — Скляр — Карека.

Карпаты: Кучинский — Сандохадзе, Гуйе, Мехремич — Мякушко, Клец, Хонгла, Гуцуляк (Слива, 90) — Дебелко (Понде, 77), Швед, Ди Франко (Йода, 87).

Предупреждения: Тарадуда, Скляр, Коломоец — Дебелко, Гуцуляк, Ди Франко, Гуйе.

Не забитый пенальти: Карека, 86(промах).

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Теги: Ворскла, Карпаты, УПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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