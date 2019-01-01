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ФК Львов - Черноморец 0:1 видео обзор матча

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В рамках 19-го тура УПЛ ФК Львов минимально проиграл Черноморцу.
ФК Львов - Черноморец 0:1
ФК Львов - Черноморец 0:1
ФК Черноморец

Во втором матче игрового дня в УПЛ ФК Львов принимал Черноморец и минимально уступил - 0:1. Победу одесситам на 32-й минуте принес Гошкодеря. Смотрите видео обзор матча.

ФК Львов — Черноморец 0:1
Гол: Гошкодеря, 32

ФК Львов: Сарнавский — Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов — Приймак, Сабино (Кадина, 68) — Липе, Алваро (Янчак, 73), Педро — Кауе (Пернамбуко, 60)

Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков — Морозенко (Мусолитин, 85), Бабенко — Танчик, Гошкодеря, Чорний (Коваль, 76) — Аржанов (Павлов, 90+1)

Предупреждения: Липе, Адамюк, Парамонов, Сабино, Приймак — Бабенко, Мищенко, Коваль

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Теги: Черноморец, ФК Львов, футбол, Украина
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