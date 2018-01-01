Суркис: Я всегда болею за Шахтер в еврокубках

Президент Динамо рассказал о своем отношении к донецкому Шахтеру.

Глава киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что поддерживает донецкий Шахтер во время выступлений команды на еврокубковых турнирах, а также отметил, что, по его мнению, фанаты киевского клуба должны поддерживать дончан в международных матчах.

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“Я не могу сказать, что у меня сердце вылетает, но я всегда хочу, чтобы они выиграли в еврокубковых матчах. Прежде всего, для рейтинга украинского футбола. И тогда со своей командой легче разговаривать - почему они могут, а вы не можете?

Должны ли фанаты Динамо поддерживать Шахтер в еврокубках и наоборот? В сегодняшней ситуации - да. В сложившейся ситуации в Украине мы должны болеть друг за друга на международной арене. Мы молодая страна, независимая, но еще не ставшая полностью на ноги. Я никого не призываю, но это моя позиция.

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Меня не зацепило, что на матч Шахтера в ЛЧ пришло больше людей, чем на матч Динамо на следующий день. Для Шахтера это был решающий матч, который определял положение в группе, и с маркетинговой точки зрения это был хороший матч. Для Динамо матч с Яблонцем ничего не решал.

Я делал это искренне, делал это от души. И если бы мне еще пришлось помочь Шахтеру, я бы это сделал. И я уверен, что Шахтер в лице Ахметова сделал бы тоже самое для нас, будь мы в такой ситуации“, - сказал Суркис в интервью на YouTube-канале Вацко Live.

Ранее Игорь Суркис рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем Шахтера Ринатом Ахметовым.