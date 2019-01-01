Суркис назвал символическую сборную Динамо за все время своего руководства клубом

Президент киевской команды выделил лучших игроков, с которыми ему приходилось работать.

Глава киевского Динамо Игорь Суркис в интервью журналисту Виктору Вацко назвал имена лучших футболистов клуба во время своего президентства.

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“Символическая сборная? В воротах - Шовковский, центральные защитники - Вида и Хачериди, слева - Несмачный. Лужного бы назвал, но не могу, потому что это не мое президентство. Справа... мне тяжело вспомнить, играл ли Дмитрулин при мне, поэтому поставлю Данило Силву.

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В середине поля, под нападающими я бы сказал, Диого Ринкон. Опорный полузащитник - лучше покойного Андрюши Гусина не было, ну не было. Фланги? Для меня Виталя Косовский, ну честно. Шевченко, Ребров - для меня они лучшие. Ринкона бы под них в лучшие годы и Белькевича туда. Милевского в запас, поставим его двенадцатым.

Если современных взять - то Ярмоленко нужно поставить, Цыганкова. Дай бог, чтобы те, кто сейчас играет были бы такими же, как те, кого я назвал“, - сказал Суркис в шоу Вацко Light.

Ранее Игорь Суркис заявил, что не передаст телевизионные права каналам Футбол 1/2 даже если это грозит исключением Динамо из УПЛ.