Важное футбольное событие может состояться в Харькове на ОСК Металлист.

УЕФА завершил прием заявок на проведение всех еврокубковых финалов 2021-го года. В организацию было подано девять заявок от различных стран, среди которых и Украина.

Так, стадион Металлист в Харькове поборется за право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году. Конкурентами украинского стадиона выступят стадион Виндзор Парк в Белфасте (Северная Ирландия), стадион Олимпийский в Хельсинки (Финляндия) и стадион Динамо в Минске (Беларусь).

Также УЕФА огласил претендентов на финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2021-м году.

Так, на проведение финала ЛЕ претендуют Динамо-Арена в Тбилиси (Грузия) и стадион Рамон Санчес Писхуан в Севилье (Испания). А проведение финала ЛЧ оспорят между собой Санкт-Петербург (Россия) и Арена Мюнхен (Германия).

Отметим, что место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2021 года УЕФА назовет 29 мая 2019 года.

Напомним, что в Украине уже проходили крупные футбольные события - в 2012 году наша страна совместно с Польшей принимала чемпионат Европы, а в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.